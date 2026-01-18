Video: Otra vez Keylor Navas volvió a ser figura en empate de Pumas ante León

Hasta tres paradas determinantes tuvo Keylor Navas en el empate 1-1 de su equipo Pumas ante León en la Liga MX.

Keylor fue determinante en el empate de los universitarios en su estadio, aunque siguen sin ganar en su reducto.

La primera fue un desvío al minuto 8 que puso en juego la reacción del guardameta, aunque en la siguiente acción no pudo hacer nada para evitar el 0-1 a favor del León por intermedio del colombiano Diber Cambindo.

Luego mostró sus reflejos en un gran achique tras un mano a mano, para finalmente acostarse en un remate desde lejos y así evitar el segundo tanto.

El gol del empate para Pumas fue obra del brasileño Juninho al minuto 79.

Pumas suma apenas cinco puntos en tres jornadas de la Liga MX y al menos mantiene su invicto.



