Video: Llueven críticas a Keylor Navas tras empate de Pumas y así reaccionó el portero

El guardameta falló en los dos tantos de Atlas y la crítica se le vino encima.

Keylor Navas. AFP
Por José Fernando Araya 8 de febrero de 2026, 9:40 AM

Keylor Navas tuvo una noche difícil bajo los tres palos de Pumas, luego del empate de su equipo 2-2 visitando a Atlas. 

Las críticas hacia el guardameta se dan, luego de que fallara en las dos jugadas de los goles del Atlas. 

En la primera, el portero intentó atrapar un balón sencillo, pero se le terminó colando entre las manos para el 1-1 al minuto 41. 

Para el segundo, Navas no salió a cazar un centro en su área pequeña y el cabezazo terminó en el gol del empate 2-2 al 90’ para la euforia del estadio. 

Estas dos acciones provocaron todo tipo de reacciones negativas por parte de la prensa azteca. 

“Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas”, declaró el periodista David Faitelson. 

“¡Ay no! Atlas empata gracias a oso de Keylor Navas”, publicó la cuenta de X de TUDN.

Ante esto, el guardameta salió al paso y dio la cara al final del juego, donde dejó ver su tristeza por el empate.

"Estamos tristes porque el equipo dio un gran esfuerzo para poder ganar, tuvimos chance para hacerlo, pero lamentablemente nos vamos con un empate. El equipo hizo un muy buen partido, mostramos que estamos juntos, nadie se reprocha nada", mencionó a la cadena TUDN. 

Pese a la noche olvidable para él, al final el guardameta tuvo un bonito gesto con algunos ticos que se hicieron presentes al estadio y les regaló sus guantes. 

Pumas es quinto de la Liga MX con nueve puntos en cinco presentaciones. 


