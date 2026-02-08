Video: Llueven críticas a Keylor Navas tras empate de Pumas y así reaccionó el portero

Keylor Navas tuvo una noche difícil bajo los tres palos de Pumas, luego del empate de su equipo 2-2 visitando a Atlas.

Las críticas hacia el guardameta se dan, luego de que fallara en las dos jugadas de los goles del Atlas.

En la primera, el portero intentó atrapar un balón sencillo, pero se le terminó colando entre las manos para el 1-1 al minuto 41.

Pedazo de gol el de Mateo García esta noche en el Jalisco. 😍 pic.twitter.com/zTQLF5jt9T — Atlas FC (@AtlasFC) February 8, 2026

Para el segundo, Navas no salió a cazar un centro en su área pequeña y el cabezazo terminó en el gol del empate 2-2 al 90’ para la euforia del estadio.

A todo pulmón tu primer gol como Rojinegro, Manuel Capasso. ❤️🖤 pic.twitter.com/r0SE0KSYeA — Atlas FC (@AtlasFC) February 8, 2026

Estas dos acciones provocaron todo tipo de reacciones negativas por parte de la prensa azteca.

“Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas”, declaró el periodista David Faitelson.

Falla en Pumas el que no había fallado: Keylor Navas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 8, 2026

“¡Ay no! Atlas empata gracias a oso de Keylor Navas”, publicó la cuenta de X de TUDN.

Wow! SEGUNDO ERROR DE KEYLOR NAVAS. A lo @AtlasFC cae el 2-2 al 90'.



El centro de González fue muy bueno, pero en esa zona no se le puede quitar responsabilidades al arquero. En el área chica frente al segundo poste.



Y justo se fue el Internet después. 🙈 pic.twitter.com/7j3EylLU6w — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) February 8, 2026

Ante esto, el guardameta salió al paso y dio la cara al final del juego, donde dejó ver su tristeza por el empate.

"Estamos tristes porque el equipo dio un gran esfuerzo para poder ganar, tuvimos chance para hacerlo, pero lamentablemente nos vamos con un empate. El equipo hizo un muy buen partido, mostramos que estamos juntos, nadie se reprocha nada", mencionó a la cadena TUDN.

Las palabras del capitán de Pumas Keylor Navas tras el empate de último minuto ante Atlas. pic.twitter.com/GxCcQXtBVp — Erick López 🛸 (@_ericklo) February 8, 2026

Pese a la noche olvidable para él, al final el guardameta tuvo un bonito gesto con algunos ticos que se hicieron presentes al estadio y les regaló sus guantes.

Keylor Navas no olvida sus raíces ticas 🇨🇷❤️



El portero de Pumas regala sus guantes a un fanático compatriota en el estadio ⚽️👏



📹@VignauGerardo#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/ZmUIyVuuH2 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 8, 2026

Pumas es quinto de la Liga MX con nueve puntos en cinco presentaciones.







