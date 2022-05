Video: Le anotan a Keylor Navas un gol a lo Panenka

Al portero Keylor Navas le marcaron un penal a lo Panenla en el empate 2-2 entre el París Saint Germain y el Troyes.



Pese a que desde los cinco minutos, los parisinos ya estaba ganando con un gol de Marquillos, al final el juego finalizó igualado.

Al 25', Neymar amplió la ventaja para el PSG, pero Iké Ugbo marcó el tanto del descuento.



En el segundo tiempo, Presnel Kimpembe cometió un penal, que Florian Tardieu lo cobró a lo panenka.



El PSG ya había festejado su título en la Ligue 1.

Second goal for Troyes, scored by Florian Tardieu from the penalty spot. #Troyes #ParisSaintGermain #Ligue1 pic.twitter.com/l5RXIwOgdb