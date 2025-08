Video: Keylor Navas vivió una noche para el olvido pese a victoria de Pumas

Vaya noche vivió Keylor Navas con el Pumas en la Leagues Cup.

Al guardameta costarricense le contabilizaron un autogol y de paso fue expulsado por su compatriota Keylor Herrera, encargado de pitar el compromiso.

No obstante, Pumas al final terminó ganando 3-2 ante el Atlanta United.

Pumas se fue arriba en el marcador gracias a un penal convertido por Álvaro Ángulo al minuto 23.

Pero al 35’, el guardameta tico descuidó el primer palo y falló en el tanto del empate, que incluso fue contabilizado como autogol por el propio Herrera.

Emmanuel Latte se encargaría de marcar el segundo tanto para el equipo de la MLS que se puso arriba en el marcador, pero los universitarios consiguieron remontar con dos anotaciones de su figura el panameño Adalberto Carrasquilla al 62’ y 89’ en el contrarremate tras fallar un penal y poner así el 3-2.

Sin embargo, Navas vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro también tico Herrera, luego de derribar a un jugador del Atlanta United en las afueras del área.

