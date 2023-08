Video: Keylor Navas le muestra al mundo que aún puede hacer buenas tapadas

Pese a no jugar en el inicio de la temporada, el portero costarricense Keylor Navas publicó en su Instagram un video en el que deja claro que está a tono físicamente.

Navas no se marchó al Al-Hilal de Arabia Saudita, club que también fichó a Neymar y al portero marroquí Bono.



Según reportes de la prensa internacional como Aksam Sport de Turquía y Diario As de España, Navas puja por un puesto en el arco del histórico club Fenerbache de Turquía.



Eso sí, el interés no sería nuevo, pues desde meses atrás, Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de fichajes, indicó que este equipo turco deseaba tener en sus filas al tico.



Lo único claro a este momento es que Navas tiene contrato con los parisinos, pero también es un hecho que si el PSG desea tener retribución económica por el costarricense debe venderlo en este periodo de transferencias, debido a que en seis meses, Navas podrá negociar y firmar con cualquier equipo sin dejarle dinero a los parisinos.