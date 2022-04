Video: Joel Campbell anota su cuarto gol de la temporada con Monterrey

El costarricense Joel Campbell fue figura en el empate del Monterrey 2-2 ante el Toluca.

Al atacante le cometieron penal a los 13 minutos y lo canjeó por gol Maximiliano Meza.

Además, al 36', Joel concretó el 1-2 de cabeza luego de una jugada colectiva de los Rayados.

GOAL! Joel Campbell with the header makes it 2-1 Monterrey #ArribaElMonterrey | #Rayados pic.twitter.com/FZxe9b3QBA