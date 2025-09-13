Video: Así marcó Orlando Galo en la goleada del Riga

Tras la fecha FIFA de esta semana, los futbolistas retornaron a la acción con sus clubes y uno de ellos lo hizo con gran forma.



Se trata de Orlando Galo, quien marcó en la goleada de su equipo el Riga FC ante 6-0 sobre el Auda por la jornada 28 del fútbol de Letonia.

Galo fue titular y marcó el segundo tanto al minuto 18’ con un cabezazo tras aprovechar un centro y robar la espalda de los defensores.

Por su parte, Anthony Contreras, el otro tico en el club, ingresó al 79′, pero no tuvo incidencia en el marcador.

El Riga es líder con 73 unidades a seis puntos del segundo lugar, el Riga FS.

En el fútbol de Rusia, el tico Manfred Ugalde ingresó de cambio al 77’ en el empate 2-2 de su equipo, el Spartak de Moscú frente al Dynamo de Moscú.



El Spartak de Moscú se ubica actualmente en la sétima posición con 12 puntos en ocho fechas disputadas.



