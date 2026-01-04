Video: Así fue el gol de tiro libre de Brandon Aguilera a Patrick Sequeira en Portugal

El volante Brandon Aguilera le marcó un gol al portero Patrick Sequeira en el duelo de ticos en la Primera División de Portugal.

Aguilera y el Río Ave se impusieron 3-1 al Casa Pia de Sequeira.

El mediocampista concretó de tiro libre el segundo gol de su equipo.

El club de Aguilera marcha en la décima posición, mientras que el de Sequeira se ubica en el puesto 15 de 18 equipos.