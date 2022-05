Video: Ariel Lassiter anotó su primer gol en la MLS con el Inter de Miami

El jugador costarricense Ariel Lassiter marcó este domingo su primer gol con el Inter de Miami en la MLS.

El extremo concretó a los 28 minutos, luego de una acción personal por el sector izquierdo.

El tanto le permitió abrir el marcador frente al New York Red Bull.



Lassiter ya registraba dos asistencias, pero no había concretado esta temporada.



Oh my @Ari_Lassiter15! 👀



The goal and the griddy to celebrate his first @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/i3FgPP1OoK