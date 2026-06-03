Venta de Jeyland Mitchell le traerá un enorme incentivo económico a Alajuelense

Este lunes se anunció la venta de Jeyland Mitchell, quien pasó del Feyenoord de Países Bajos al Sturm Graz de Austria, club con el que militaba desde hace un año a préstamo.

Pese a que ningún club dio a conocer el monto de la transferencia, algunos medios neerlandeses como www.1908.nl, aseguran que la transferencia ronda los 3 millones de euros, los medios de Austria indican que más bien fue de 2.5 millones de euros.

Lo cierto es que de esta venta, Alajuelense tendrá un porcentaje, pues al traspasarlo al fútbol de Países Bajos negoció un rubro en caso de una venta.

Desde lo interno de Alajuelense aseguran que no darán mayores detalles sobre el monto, pues manejan una cláusula de confidencialidad, según explicó el directivo León Weinstock.

"El contrato con el Feyenoord establecía un porcentaje que recibiría el club en caso de una futura venta. Estamos al tanto de la transferencia realizada, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de las condiciones y forma de pago de la misma. Igualmente, nuestro club recibiría la parte proporcional que corresponda por los derechos de solidaridad”, indicó.

Eso sí, Teletica.com conoce que los rojinegros se dejaron un 15% en caso de una venta, así como otro monto por solidaridad, por lo que en total el ingreso por Mitchell rondaría los 450.000 euros (cerca de ₡239 millones).

Lo que sí es una certeza es que los rojinegros sí recibirán un monto por la venta del defensor que en su momento fue tasado como uno de los más caros en la historia del fútbol tico.

En el 2024, la Liga traspasó a Jeyland al Feyenoord por un monto de 2.5 millones de euros (cerca de 1.300 millones de colones); sin embargo, un año después fue enviado a préstamo al club austriaco.



