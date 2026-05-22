Vea aquí las tapadas de Keylor Navas en la final del fútbol mexicano

Keylor Navas fue figura en el juego de ida de la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul.

Los universitarios se llevaron el 0-0 para buscar definir todo en su casa este domingo a las 7 p. m.

El guardameta tico fue clave en el desarrollo del juego con cuatro tapadas, por lo que al final fue designado como jugador del partido.

Pese a que Navas cerrará la final con el Pumas en casa, en esta instancia ya no hay ventaja deportivo más que la localía.

Es decir, si el juego finaliza empatado durante 90 minutos se irán a tiempos extras y, de ser necesario, penales.

Aquí sus intervenciones: