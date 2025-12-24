Un tico sustituirá a Giacone en el banquillo del Diriangén

El Cacique Diriangén optó por un técnico costarricense en sustitución del argentino José Giacone, quien fue anunciado como nuevo técnico del Herediano.

Se trata del estratega Alexander Vargas, quien asumirá las riendas del actual campeón de Nicaragua.

Vargas fue confirmado para toda la temporada 2026.

“El profesor Vargas cuenta con vasta experiencia en la primera división de su país (Costa Rica) donde ha dirigido equipos como: Club Sport Herediano, Guanacasteca, Guadalupe FC, Puntarenas FC, entre otros.

“¡Bienvenido a la casa del único gigante del fútbol nicaragüense, profe!”, publicó el club en sus redes sociales.

El nuevo técnico de 47 años tendrá así su primera experiencia dirigiendo en el fútbol del extranjero y su principal reto será buscar el tetracampeonato en Nicaragua.