Un Keylor Navas como nunca: "Llegaron momentos donde me sentía muy mal"

El portero costarricense Keylor Navas dio detalles íntimos de por qué se alejó del fútbol un tiempo. Lo hizo en una entrevista en sus redes sociales.

Keylor lució como nunca en una entrevista, cercano, íntimo con sus seguidores.

Este es un extracto de cuando se refirió a lo que vivió hace algunos meses al estar lejos del balompié.

Lo necesita muchísimo a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, sabía que era lo mejor para mí. Pasar como ese momento amargo en mi vida, el poder llegar a Costa Rica, encontrarme, encontrar un refugio donde sentirme seguro, donde podía sentirme que estaba tranquilo con la gente que me quería, donde mi familia estuviera bien, donde pudiera llorar tranquilamente y decir, ok, estoy mal.

Llegaron momentos donde me sentía muy, muy mal, donde yo hablaba con Dios y le decía que yo no quería ser yo.

Y después le decía yo, Keylor, pero cómo usted va a decir que no quiere ser usted si es por todo lo que usted ha luchado toda su vida. Pero me sentía tan mal por tantas situaciones que eso fue lo que me pasaba por la mente. Al final soy ser humano y demás y pasé por un momento muy complicado, entonces gracias a Dios que es bueno, a mi esposa, a mi familia y a gente que a nivel espiritual en Costa Rica siempre han estado ahí conmigo y me llevó a poder sanar mi corazón, a poder sentirme fuerte otra vez, sentirme valorado también, a que no se me olvidara lo que yo he sido toda mi vida y lo que Dios me ha permitido ser, el tratar de ayudar a todas las otras personas que lo necesitan también.

Entonces yo creo que hoy estoy muy feliz de poder tener esta segunda oportunidad de estar en la selección. A mí se me está dando esta oportunidad y la pienso valorar al máximo.

Y yo no estaba bien ni para estar bien en mi casa, iba a estar en la selección. No quería estar en ningún otro lugar que no fuera en mi casa, donde a lo mejor me sentía seguro, me sentía tranquilo, me sentía bien. A mí me gusta estar en un lugar donde yo pueda transmitir cosas positivas, donde yo pueda hacer una ayuda, donde yo pueda hacer más bien algo proactivo y no más bien una carga. Y yo en ese momento yo creo que yo no estaba bien ni para nada lo que a mí me gusta hacer.

—Ahora el regreso es una nueva etapa, un nuevo inicio, pero tú no vuelves porque seas Keylor Navas, vuelves porque has vuelto a jugar, has vuelto a jugar al máximo nivel y Costa Rica piensa que puede ser útil.

Sí, yo creo que en la selección siempre han estado los que el entrenador piensa que son los mejores, porque ellos son los que hacen la convocatoria. Yo pienso que si uno fuera entrenador usted dice, bueno yo tengo jugadores que son los mejores y los quiero llamar.

Y eso fue parte de lo que se me transmitió. Entonces yo tampoco me lo estaba planteando, pero sí es verdad que después de la llamada que tuve y las conversaciones que tuvimos y demás y como yo estaba jugando también, como dije anteriormente, fueron como fuerzas renovadas, tranquilidad, felicidad. Físicamente me siento muy bien y empecé a jugar, a disfrutar, a verme otra vez ahí dentro de una cancha y haciendo una paradita buena y disfrutando y todo.

Dije, ok, hay un entrenador que se está fijando en mí y me está dando la oportunidad de hacer lo que a cualquier costarricense le gustaría, que es estar en la selección.