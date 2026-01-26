¿Últimas tapadas de Keylor Navas con Pumas? Esto es lo que se sabe

El portero Keylor Navas vive un momento determinante en México. A sus 39 años tiene todo: liderazgo, experiencia y gran rendimiento.

Ha sido figura preponderante en el inicio de la Liga mexicana para el Pumas, club con el que se le acaba contrato en junio.

Antonio Sancho, vicepresidente del club, en entrevista con ESPN, detalló que el tema del futuro de Navas aún no lo han conversado con Keylor.

“Empezaremos a hablar a ver cuál es la idea también de Keylor. Creo que es un gran profesional por la trayectoria que ha tenido y por lo que aporta. Lo hemos visto en estas últimas tres fechas y la verdad es que ha tenido actuaciones sobresalientes", comentó Sancho.



Y agregó: "En su momento hablaremos con él para saber qué es lo que quiere y qué queremos nosotros. Esperemos que pueda seguir en el futbol mucho tiempo, pero ahora toca platicar".

Keylor es ídolo en Pumas.

Navas es capitán del club y se ha sentido muy a gusto en el trato que le ha dado la institución.

Recientemente, el club le dedicó este video con una canción de Daddy Yankee en el que se aprecia todas sus mejores tapadas en el inicio de torneo.

El Pumas y Keylor enfrentaron al Querétaro (1-1), Tigres (0-1) y León (1-1). El triunfo contra los Tigres en el estadio Volcán fue muy importante porque significó la primera victoria en los últimos 12 años en ese estadio.

Actualmente, Navas y compañía marchan en el sexto lugar con cinco puntos, a cuatro unidades de los líderes, las Chivas de Guadalajara.

Navas volverá a la acción el viernes 30 de enero a las 9 p. m. ante el Santos.

