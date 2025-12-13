EN VIVO
Tres festejos de Alonso Martínez compiten por el "Gol del Año" del New York City

Aquí puede votar por los tantos del costarricense.

Alonso Martínez. AFP
Por Daniel Jiménez 13 de diciembre de 2025, 8:43 AM

El delantero costarricense Alonso Martínez del New York City compite por ganar el "Gol del Año" del club.

De los cinco tantos que compiten, Martínez figura en tres. Los otros son de Julián Fernández y Nicolás Fernández.

Martínez le marcó verdaderos golazos a New England Revolution, New York Red Bull y Charlotte.

Estas son las anotaciones de Martínez que están nominadas:

En este enlace usted puede votar por cuál gol le gusta más. 

