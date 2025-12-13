Tres festejos de Alonso Martínez compiten por el "Gol del Año" del New York City
Aquí puede votar por los tantos del costarricense.
El delantero costarricense Alonso Martínez del New York City compite por ganar el "Gol del Año" del club.
De los cinco tantos que compiten, Martínez figura en tres. Los otros son de Julián Fernández y Nicolás Fernández.
Martínez le marcó verdaderos golazos a New England Revolution, New York Red Bull y Charlotte.
Estas son las anotaciones de Martínez que están nominadas:
ALONSO MARTÍNEZ SECURES THE WIN FOR @NEWYORKCITYFC WITH A SPECTACULAR GOAL 🤩🗽— Golazo America (@GolazoAmerica) March 16, 2025
🎥 @MLS pic.twitter.com/yVFM64jjh0
Alonso Martínez's solo goal gives NYCFC the 1-0 win over Charlotte FC 💫— B/R Football (@brfootball) October 29, 2025
They're first team to win on the road in this year's MLS Cup Playoffs.
(via @MLS)pic.twitter.com/wkkDzKk3KP
ALONSOOOOOOO Y SU GOL NÚMERO 25 CON EL CLUB 🇨🇷 pic.twitter.com/MoEUXbiQmz— New York City FC (@newyorkcityfc) May 17, 2025
En este enlace usted puede votar por cuál gol le gusta más.