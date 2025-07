Tres aspectos marcaron la salida de Navas de Newell’s, según la prensa argentina

La novela con la salida de Keylor Navas acabó este lunes con el anuncio oficial por parte de Newell’s Old Boys.

Tras solo cuatro meses en el club, el tico se marcha ahora a los Pumas de México en una salida que encendió la molestia por parte de la afición, directiva y cuerpo técnico.

La prensa argentina destaca que la relación de Navas y La Lepra se fue desgastando en los últimos días, pero tres aspectos puntuales llegaron a marcar mucho su salida.

Según un artículo publicado por el periodista Federico Cristofanelli de Infobae, cuando la directiva leprosa ya “había detenido la búsqueda de un reemplazante porque tenían el pulgar arriba para que siga hasta fin de año, el futbolista pateó el tablero y cambió drásticamente los planes de todos. Ejerció, otra vez, un método de presión para que lo liberaran”.

“Tres puntos molestaron a Navas y lo invitaron a repensar sobre su futuro: que la recomendación de su coterráneo Óscar Duarte no haya llegado a buen puerto, que aquella promesa de fácil salida no haya sido cumplida por Ignacio Astore (el presidente del club) y que, según él, se demoraron algunas reuniones pautadas para acelerar su salida”, menciona Infobae.

Incluso, el disgusto llegó al camerino, donde Cristian Fabbiani lo tenían en planes para el juego del domingo ante Banfield tras entrenar toda la semana con el equipo titular.

Pero justo antes del desayuno, el guardameta habló con el Ogro y le contó su deseo de partida y el técnico no se anduvo con peros: “Al banco no va, conmigo no ataja más”.

Incluso, el artículo habla que Navas puso dinero de su bolsillo para poder liberarse más rápido y viajar rumbo a México.

“Según pudo averiguar Infobae, Navas puso poco más de 400 mil dólares de su bolsillo para destrabar el conflicto, ya que Newell’s, que en las últimas horas informó que su liberación se llevó a cabo a cambio de USD 1,9 millones más USD 100 mil en variables por objetivos a cumplir, exigió más de los USD 1,3 millones que había ofertado Pumas por última vez. Los mexicanos desembolsaron finalmente USD 1,4 millones y se quedaron con el arquero de 38 años”, indicaron.

Lo que sí es cierto, es que Navas pasó del cielo al infierno en La Lepra.

De ser presentado como “un boom de alcance mundial”, “leyenda” “entre los traspasos más importantes en la historia del fútbol argentino” a un comunicado donde se cuestiona su responsabilidad profesional con frases como “la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”, “priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual” y “esfuerzo y pertenencia”.