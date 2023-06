Todos los caminos de Joel Campbell apuntan a la Liga, pero él aún no lo confirma

"Estoy contento por el resultado del equipo, la ciudad se merecía una alegría como esta, de mi parte es ser profesional hasta el final, eso dice mucho de una persona", comentó Joel.

Y agregó: "El técnico me dijo que aunque yo me fuera, quería que fuera profesional, siempre hablábamos y siempre trataba de apoyar al equipo. Uno se va con grandes historias, irme con un torneo de liga y uno internacional mejor no lo podría hacer".