Tiraron zapatos a la cancha: la inusual protesta de hinchas disconformes con su club

Los aficionados del Millonarios FC de Colombia protagonizaron una protesta inusual: lanzar zapatos a la cancha, debido al mal momento del club.

El Millonarios es el equipo donde juega el defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien fue titular y disputó los 90 minutos de la derrota 1-2 ante el Unión Magdalena.

El equipo de Bogotá es último de la liga colombiana con un punto de 18 posibles.

Vargas y compañía tienen un balance de 1 empate y cinco derrotas; cinco goles a favor y 11 en contra.

Protesta muy válida, creativa y hasta respetuosa.

En El Campín hoy la hinchada de Millonarios hizo saber que esta muy inconforme por como vienen manejando el club, aventando sus zapatos a la cancha.

Ortega paró el partido, pero hasta aquí no ha ocurrido nada grave. pic.twitter.com/MtoNamjZ5m — Andrés Magri G. (@AndresMagri) August 21, 2025