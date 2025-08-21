Tiraron zapatos a la cancha: la inusual protesta de hinchas disconformes con su club
Esto sucedió en el Millonarios de Colombia, donde juega el tico Juan Pablo Vargas.
Los aficionados del Millonarios FC de Colombia protagonizaron una protesta inusual: lanzar zapatos a la cancha, debido al mal momento del club.
El Millonarios es el equipo donde juega el defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien fue titular y disputó los 90 minutos de la derrota 1-2 ante el Unión Magdalena.
El equipo de Bogotá es último de la liga colombiana con un punto de 18 posibles.
Vargas y compañía tienen un balance de 1 empate y cinco derrotas; cinco goles a favor y 11 en contra.
Protesta muy válida, creativa y hasta respetuosa.— Andrés Magri G. (@AndresMagri) August 21, 2025
En El Campín hoy la hinchada de Millonarios hizo saber que esta muy inconforme por como vienen manejando el club, aventando sus zapatos a la cancha.
Ortega paró el partido, pero hasta aquí no ha ocurrido nada grave. pic.twitter.com/MtoNamjZ5m
Millonarios comprometió profundamente su clasificación a los cuadrangulares, perdió contra el Unión Magdalena en casa, quedó sin técnico y recibió una lluvia de zapatos desde las graderías como exigencia para abandonar el vergonzoso último lugar.https://t.co/whjh7VFkoL pic.twitter.com/SpBOgOmI6p— Cambio (@estoescambio) August 21, 2025