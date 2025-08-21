EN VIVO

de HS

Legionarios

Tiraron zapatos a la cancha: la inusual protesta de hinchas disconformes con su club

Esto sucedió en el Millonarios de Colombia, donde juega el tico Juan Pablo Vargas.

Periodista Andrés Magri G.
Periodista Andrés Magri G.
Por Daniel Jiménez |21 de agosto de 2025, 15:09 PM

Los aficionados del Millonarios FC de Colombia protagonizaron una protesta inusual: lanzar zapatos a la cancha, debido al mal momento del club.

El Millonarios es el equipo donde juega el defensor costarricense Juan Pablo Vargas, quien fue titular y disputó los 90 minutos de la derrota 1-2 ante el Unión Magdalena.

El equipo de Bogotá es último de la liga colombiana con un punto de 18 posibles. 

Vargas y compañía tienen un balance de 1 empate y cinco derrotas; cinco goles a favor y 11 en contra.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas