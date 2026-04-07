Sobresaliente: Así describen a Keylor Navas, líder de tapadas en México

El portero Keylor Navas sigue escribiendo un gran temporada con el Pumas de México.

Luego de su destacada actuación en el 2-2 frente a Chivas de visita, Navas volvió a la cúspide de las tapadas en la Liga MX.

Navas registra 62 intervenciones y supera en dos a Ricardo Rodríguez, de Mazatlán, club que ocupa la casilla 17 de 18 equipos.

Carlos Acevedo registra 50 y es ficha del Santos Laguna, el colero del balompié azteca.

Esta fue la doble tapada de Navas en el Estadio Akron que dio de qué hablar en el balompié mexicano: