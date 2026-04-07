Legionarios
Sobresaliente: Así describen a Keylor Navas, líder de tapadas en México
Este es el ranking de paradas de la Liga MX.
El portero Keylor Navas sigue escribiendo un gran temporada con el Pumas de México.
Luego de su destacada actuación en el 2-2 frente a Chivas de visita, Navas volvió a la cúspide de las tapadas en la Liga MX.
Navas registra 62 intervenciones y supera en dos a Ricardo Rodríguez, de Mazatlán, club que ocupa la casilla 17 de 18 equipos.
Carlos Acevedo registra 50 y es ficha del Santos Laguna, el colero del balompié azteca.
Esta fue la doble tapada de Navas en el Estadio Akron que dio de qué hablar en el balompié mexicano:
QUE ATAJADA DE KEYLOR NAVAS ANTE EL DISPARO DE EFRAÍN ALVAREZ.— Alberto M (@UserAlberto47) April 6, 2026
Por algo es uno de los mejores porteros , pumas hizo bien en renovarlo.
Chivas está cerca del gol. pic.twitter.com/dFZ1VgXV3t