Sin Keylor Navas, Pumas remonta y deja a Juárez sin chances de avanzar a cuartos

En un duelo vital por clasificar a cuartos de final, el América venció 3-2 al León el martes por la penúltima fecha del torneo Clausura 2026 mexicano, mientras que los Pumas, sin Keylor Navas, derrotaron 4-2 al Juárez y lo dejaron sin chances de avanzar.

En el estadio Nou Camp de León, el América logró su segundo triunfo al hilo y séptimo en el torneo para llegar a 25 puntos que lo dejan en sexto lugar, muy cerca de asegurar el boleto a cuartos.

"Aún dudan de este grupo, de nuestra capacidad, pero así es el fútbol, ahí vamos. Los jugadores están muy enfocados y va a ser una liguilla muy pareja. Los ocho equipos que entren van a tener sus chances, y América no es la excepción", dijo el brasileño André Jardine, entrenador americanista.

Para el León, la derrota fue dolorosa, pues venía de cuatro victorias consecutivas desde que el argentino Javier Gandolfi tomó la dirección técnica.

El conjunto leonés se quedó con 22 unidades, aún en zona de clasificación como octavo, pero al alcance de Tigres y Tijuana que jugarán el miércoles.

La victoria de las Águilas tomó forma con los goles del uruguayo Brian Rodríguez (2'), Erick Sánchez (12') y Alejandro Zendejas (77' penal).

El colombiano Díber Cambindo (37') y Fernando Beltrán (45'+3) anotaron por La Fiera.

Hasta el momento hay cinco equipos clasificados a cuartos de final: Guadalajara, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca.

Caixinha fracasa con Juárez.

En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Pumas remontaron una desventaja de dos goles y vencieron 4-2 a los Bravos de Juárez.

Pumas no contó con la participación del tico Keylor Navas en el arco, pues tuvo que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Con esta derrota de visita, los Bravos del entrenador portugués Pedro Caixinha se quedaron con 16 unidades, bajaron al decimocuarto lugar y perdieron toda posibilidad de clasificar a cuartos de final.

"Tenemos que buscar cerrar el torneo con una victoria de local, pero nuestra evaluación es que quedamos muy por debajo de nuestras expectativas y nuestros objetivos, y esa responsabilidad la asumo totalmente", dijo Caixinha, en su primer torneo al frente de los Bravos.

Por su lado, los Pumas del DT mexicano Efraín Juárez hilaron su séptimo partido sin perder y treparon al segundo lugar con 33 unidades, a una del líder Guadalajara que el miércoles visitará al Necaxa.

Los Bravos se fueron al descanso con ventaja de dos goles anotados por Francisco Nevarez (35') y Jairo Torres (45'+1).

Pero tras regresar de vestuarios, los Pumas remontaron con dobletes de Guillermo Martínez (66' de penal y 70') y del paraguayo Robert Morales (86' y 90+8').

Cruz Azul sigue sin ganar en liga.

En el estadio La Corregidora, en Querétaro, el Cruz Azul acumuló su sexto partido sin ganar al empatar 1-1 con el Querétaro.

La Máquina, conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, llegó a 30 puntos y se mantuvo en el cuarto peldaño de la tabla.

"La verdad estamos en un momento de complejidad y adversidad por detalles que marcan los partidos. Lo único que tengo para decir es disculparme con la afición", declaró Larcamón.

Los locales Gallos Blancos (13º), del director técnico chileno Esteban González, quedaron con 17 unidades y se despidieron de su última esperanza de clasificar a cuartos de final.

Jeremy Márquez fue héroe y villano para Cruz Azul: lo puso en ventaja al minuto 9 y al minuto 45+2 marcó en propia puerta el empate queretano.

Ocampos y Torres salvan al Monterrey.

En su último partido como local en el estadio BBVA, el Monterrey vino de atrás para vencer 2-1 al Puebla.

Con su quinta victoria en el torneo, los Rayados del Monterrey (11º) llegaron a 18 puntos, pero ya están eliminados.

La Franja del Puebla (16º) se estancó en 13 unidades tras sufrir su novena derrota.

El uruguayo Emiliano Gómez (2') adelantó al Puebla pero Monterrey remontó con goles del argentino Lucas Ocampos (42' penal) y del español Oliver Torres (44').



