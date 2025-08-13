¿Sigue el Feyenoord interesado en Manfred Ugalde?

El Feyenoord de Países Bajos continúa interesado en el atacante costarricense Manfred Ugalde.

Según Feyenoord Transfermarkt, en X, el club de Países Bajos reanudó las conversaciones con el Spartak de Moscú de Rusia.



Incluso, en Rusia Manfred ha perdido protagonismo en el inicio de la campaña, tanto así que ha sido relegado a la suplencia.

El Feyenoord reactivó su interés por fichar al delantero tico tras perder el duelo de repechaje por un boleto a la próxima edición de la Champions League ante el Fenerbahçe de Turquía y ahora deberá centrarse en la Europa League.



"Feyenoord vuelve a buscar el fichaje de Manfred Ugalde. Se han reanudado las conversaciones. El plan es ceder al delantero del Spartak de Moscú. Fuentes rusas esperan una nueva propuesta el miércoles. También se está considerando una opción de compra. El jugador está abierto a la transferencia", informó Feyenoord Transfermarkt.



Manfred fue el máximo anotador del torneo anterior de la liga rusa con 17 tantos.

