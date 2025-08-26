Shirley Cruz asume nuevo reto en México

Buenas noticias para la costarricense Shirley Cruz, quien tendrá un nuevo reto internacional, esta vez como parte del cuerpo técnico del Toluca Femenino.

La exjugadora tica será la auxiliar técnica del francés Patrice Lair, un viejo conocido para ella, pues él la dirigió en su etapa en el Olympique de Lyon y el París Saint Germain en ligas menores.

“Muy feliz y honrada con este nuevo paso y llegar a aportar a una liga importante y un equipo con hambre de hacer historia ¡La escribiremos juntas!”, declaró la tica en sus redes sociales.





Luego de su paso como futbolista, la excapitana de la Selección Nacional por muchos años, decidió continuar vinculada al fútbol con su carrera como entrenadora que la llevaron a estar en los clubes franceses PSG y Lyon.

La tica se une así a la representación tica en la Liga MX Femenil encabezada por Amelia Valverde como entrenadora de Rayadas de Monterrey junto a la jugadora Valeria del Campo del mismo equipo, la portera del Mazatlán FC, Daniela Solera, Daniela Cruz en Atlas, Emelie Flores y Alexa Herrera en Gallos Blancos.



