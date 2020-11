Seis ticos irán por el título de la MLS en inicio de playoffs

El sueño de levantar el título de la MLS de los Estados Unidos se mantiene vigente para seis costarricenses que siguen con vida en el actual certamen estadounidense.

Luego de que Marvin Loría y Julio Cascante levantaran el título en el pasado torneo MLS is Back este fin de semana comenzará el playoff de la actual temporada en busca del campeón.

Randall Leal, Ronald Matarrita, Luis Díaz, Waylon Francis, Marvin Loría y Julio Cascante serán los ticos que buscarán alcanzar este objetivo.

El Nashville SC de Randall Leal será el primero en jugarse la vida en el certamen ante el Inter Miami este viernes a partir de las 8 p. m. (hora tica) por el comodín de la conferencia este.

El tico recién viene incorporándose a las prácticas de su equipo tras disputar los fogueos de La Sele ante Catar y País Vasco en los que ambos tuvo participación.

El joven de 21 años podría llegar a tener participación en el partido, pues ha sido punto alto con tres goles en 21 partidos.

Para el sábado tendremos a tres costarricenses en acción por los octavos de final de la conferencia este.

Ronald Matarrita con el New York City enfrentará a uno de los favoritos, el Orlando City el sábado a partir de las 11 a. m.

El tico no se incorporó a la Selección Nacional debido a una lesión y podría ver minutos en este compromiso.

A las 2:30 p. m. el Columbus Crew de Luis Díaz y Waylon Francis se medirá ante New York Red Bulls.

Díaz también estuvo con la Tricolor en la gira europea y podría ver acción en este partido; por su parte, Francis estaría en el banquillo, ya que no es muy regular con el equipo.

Finalmente, el domingo entrarán en escena los dos últimos ticos Marvin Loría y Julio Cascante con el actual campeón Portland Timbers en la conferencia oeste.

Ambos ticos quieren convertirse en los primeros en ser bicampeones en los Estados Unidos y para ello deberán sortear al FC Dallas.

Loría ha visto acción en 20 partidos de la actual temporada y se muestra firme en el engranaje del técnico venezolano Giovanni Savarese.

Cascante por su parte sufre una lesión que lo tiene alejado de las canchas y difícilmente vea participación.

Los clasificados a las semifinales de conferencia disputarán sus compromisos entre el domingo 29 de noviembre y el martes 1° de diciembre.

Las finales de conferencia serán el 6 de diciembre y la gran final por el título el día 12.

Who ya' got? 👀



Be sure to get your @Audi #MLSCupPlayoffs picks in: https://t.co/Kxmm81tPM8 pic.twitter.com/KxKjXlkRx7