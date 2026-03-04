¡Se acabó el invicto! Pumas de Keylor Navas no pudo con el campeón de la Liga MX

Pese al esfuerzo de Keylor Navas, Pumas no pudo evitar la derrota y cayó 2-3 ante el Toluca y perdió su invicto en la Liga MX.

Los académicos supieron luchar ante el actual bicampeón del fútbol mexicano, al punto que llegaron a colocarse con ventaja de 2-1 en el marcador.

Un penal del paraguayo Robert Morales adelantó a los Pumas, que luego vieron como Jesús Ricardo Angulo empataba.

Más tarde en la complementaria, Álvaro Ángulo se encargó de adelantar a los locales que parecían encaminarse a una victoria, sin embargo, Toluca aprovechó para marcar dos goles en cinco minutos, obra de Diego Barbosa y Paulinho para sentenciar el definitivo 2-3.

Navas no pudo hacer nada en las tres anotaciones y más bien se destacó bajo los tres palos para evitar una diferencia más abultada.

El resultado deja a los Pumas en el quinto lugar con 16 puntos y su próximo partido será el viernes (9 p. m.) cuando visiten al Necaxa.



