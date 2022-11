Los costarricenses Ronald Matarrita y Allan Cruz no seguirán en el Cincinnati de la MLS.

El equipo de Estados Unidos informó, este martes, los movimientos en su planilla.

Matarrita y Cruz se unieron a Tyler Blackett, Zico Bailey, Geoff Cameron, Nick Markanich, Ben Mines y Beckham Sunderland, quienes tampoco seguirán en el plantel.

Eso sí, hay una clara diferencia entre el panorama del lateral izquierdo y el del volante. El primero tendrá la vitrina de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El carrilero sí fue tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez, mientras que el segundo no estuvo en el proceso eliminatorio.

Con la salida de los dos jugadores se acabó la representación nacional en el Cincinnati.





Thank you, Allan, for your contributions to the club! pic.twitter.com/5Tg3Hujo44