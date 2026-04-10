¿Real España aceptó la renuncia de Jeaustin Campos? Esto es lo que se sabe

Tras dar a conocer su renuncia de forma explosiva al Real España luego de su derrota ante Choloma, el técnico Jeaustin Campos se reunió esta tarde con la directiva del equipo y decidió quedarse.

Así lo revela el medio Diario Diez de Honduras, medio que, al calor de la derrota, explotó ayer en la noche y aseguró no seguir más al frente del equipo así como denunciar irregularidades.

“Diez conoció que la directiva lo tiene claro, la decisión tomada por el entrenador del actual líder del campeonato fue más por la calentura de la situación. “Esto conlleva a que las dos partes mantienen la postura de la continuidad, en Real España están satisfechos con el rumbo que tienen y el entrenador busca la corona”, publicaron.

Es decir, el técnico tico seguirá al frente del equipo pese a que este jueves indicó que no se prestaba para el “circo romano”.

“No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos. Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”, expresó al calor del momento.

Además, cuestionó a la Liga Hondureña, pues indicó que “acá se escoge al campeón”.

Y la verdad es que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol. Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque, como te digo, tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no, no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas”, mencionó.

Con el panorama aclarado, Campos y el Real España se preparan para enfrentar este domingo al equipo de Lobos UPNFM a las 7:30 p. m.







