¿Quiénes serán los rivales más conocidos de Francisco Calvo?

Francisco Calvo es nuevo jugador del Al-Ettifaq FC, en la Liga Profesional Saudí, una competencia llena de grandes nombres.

La liga de Arabia Saudita se ha convertido en destino de muchos futbolistas de renombre, en especial por los altos salarios que se pagan.

La competencia está formada por 18 equipos y la oncena más laureada es el Al-Hilal, aunque el campeón reinante es el Al-Ittihad.

La lista de rivales que deberá enfrentar el costarricense es amplia y llena de jugadores de clase mundial.

Por razones obvias, el nombre más rimbombante es el de Cristiano Ronaldo, pilar del Al-Nassr. João Félix y Sadio Mané completan un grupo de ataque temible.

Karim Benzema es el capitán del Al-Ittihad, acompañado en media cancha por N'Golo Kanté.

Otro de los gigantes es el Al-Hilal, que recientemente disputó el Mundial de Clubes, con una planilla que incluye a Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Sergej Milinković-Savić y Aleksandar Mitrović.

Fábio Martins es el capitán del Al-Khaleej, Nacho Fernández del Al-Qadisiyah y Aschraf El Mahdioui del Al-Taawoun.

En el equipo de Francisco Calvo destacan Georginio Wijnaldum y Moussa Dembélé.