¿Quién es Damián Rivera, el nombre más desconocido en la lista preliminar de La Sele?

27 de febrero de 2024, 8:00 AM

Tiene apenas 21 años y no nació en Costa Rica. Es Damián Rivera , el joven delantero que aparece entre los 60 futbolistas en la lista preliminar de la Selección Nacional de cara al repechaje ante Honduras por la Copa América.

El joven talento tico juega con el New England Revolution, tanto en el MLS, donde apenas registra 21 juegos y un gol, como la USL League One y MLS Next Pro con el Revolution II.