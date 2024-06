¿Qué le ha sorprendido a Manfred Ugalde de Rusia?

El pasado 29 de enero Manfred Ugalde sorprendió con su decisión de jugar con el Spartak de Moscú en la liga de Rusia.



El atacante llegó tras un paso exitoso por el Twente de Países Bajos y ha tenido regularidad con el equipo moscovita.

Pero ¿qué le ha sorprendido en el plano personal al delantero durante los meses en Rusia?

Esto dijo al respecto.

“Son realmente amables, son muy abiertos y tratan de ayudar a otras personas, entonces eso me sorprendió. Yo no conocía antes, pero a uno le venden una idea de que son fríos, de que no sonríen, pero al final son personas buenas”, desatacó el joven talento de la Selección Nacional.

Sobre vivir en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, esto comentó sobre Moscú.

“La ciudad me gusta muchísimo. Hay muchas cosas que hacer y nunca había vivido en una ciudad tan grande. Para mí es muy bonita, y vamos bien con la experiencia”, destacó.

En el plano futbolístico, Uglade había comentado que el juego físico era algo a lo que se enfrentó y que no estaba acostumbrado a vivir en la Eredivise, pero siente que el proceso va bien.