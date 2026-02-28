Pumas y Keylor Navas empatan y se meten en los primeros puestos en la Liga MX

En medio de la vorágine de su renovación, Keylor Navas volvió a tener un papel fundamental este viernes en el empate de su equipo Pumas 1-1 como visitante ante Club Tijuana en el Estadio Caliente.

Pese a un control de Pumas en la primera mitad, los encargados de abrir el marcador fueron los locales por intermedio de un tiro libre desviado de Ramiro Árciga para abrir el marcador al 40'.

En el tiempo añadido de la primera mitad, vino la respuesta de los universitarios, que empataron gracias a un contraremate de Juninho para el 1-1 que no se volvió a mover más.

Navas se vistió de héroe evitando la derrota en el último suspiro al salvar un remate corto en su área chica tras un cobro de tiro libre, lo que generó los aplausos de la grada.

Con este resultado, Pumas llega a 16 puntos y se coloca momentáneamente en la segunda posición de la Liga MX.

"Gracias a Dios seguimos con el invicto. Un punto valioso en una cancha muy complicada! GOYA", escribió Keylor en sus redes sociales tras el empate.

La última semana ha estado en boca de todos el futuro del portero costarricense, pues anunció que está abierto “a negociar” una extensión, aunque el club aún no le presenta ninguna oferta.

Las próximas semanas serán vitales en la negociación, pues el tico, de 39 años, vence contrato el 30 de junio; mientras tanto, sigue siendo clave en Pumas.







