Pumas vuelven a sonreír: Keylor Navas regresó a la victoria ante Atlas

Un agónico gol de Aaron Ramsey al 90+2' le dio a los Pumas de Keylor Navas un agónico triunfo 1-0 ante el Atlas.

Luego de tres empates consecutivos en la liga mexicana, Navas y compañía volvieron a la senda del triunfo.

El tico tuvo poca participación, realmente, el Atlas atacó muy poco; contrario al equipo de los Pumas, que por el VAR le anularon dos goles y no le pitaron un penal y estrelló un balón en el poste.

Con este resultado, el cuadro de Keylor se ubica en la décima posición del fútbol azteca con nueve puntos en siete partidos.

El guardameta nacional contabiliza dos triunfos y tres empates, aún no conoce la derrota en México.

Ahora Navas se unirá a la Selección Nacional para los partidos eliminatorios ante Nicaragua y Haití.

El próximo juego de Pumas será el viernes 12 de setiembre ante Mazatlán, que está en el puesto 12.