Pumas le dedica este video a Keylor Navas

El portero Keylor Navas vive un gran momento en el fútbol mexicano al ser la figura del Pumas.

El club le dedicó este video con una canción de Daddy Yankee en el que se aprecia todas sus mejores tapadas en el inicio de torneo.

El meta fue la figura del equipo en los primeros tres partidos del torneo de Clausura.

El Pumas y Keylor enfrentaron al Querétaro (1-1), Tigres (0-1) y León (1-1). El triunfo contra los Tigres en el estadio Volcán fue muy importante porque significó la primera victoria en los últimos 12 años en ese estadio.

Actualmente, Navas y compañía marchan e nel sexto lugar con cinco puntos, a cuatro unidades de los líderes, las Chivas de Guadalajara.

Navas volverá a la acción el viernes 30 de enero a las 9 p. m. ante el Santos.

