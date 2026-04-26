Pumas de Keylor Navas cierra como líder del Clausura 2026 y enfrentará al América en cuartos

México, México | Los Pumas de Keylor Navas cerraron la fase regular del Clausura 2026 como líderes del fútbol mexicano tras vencer 2-0 al Pachuca este sábado, resultado con el que aseguraron el primer lugar y un cruce de alto perfil ante el América en los cuartos de final.

El conjunto universitario alcanzó 36 puntos, igualó al Guadalajara, pero terminó en la cima gracias a una mejor diferencia de goles (+17 contra +16). Además, firmó una nueva marca histórica de puntos para el club.

Con su décima victoria del certamen y ocho partidos consecutivos sin perder, el equipo dirigido por Efraín Juárez llega como uno de los principales candidatos al título, con Keylor como figura en una campaña de gran solidez.

Uriel Antuna abrió el marcador apenas al minuto 5 y Robert Morales amplió de penal al 45+3’.

“Las estadísticas están para romperse y se rompieron. Con este récord de puntos, los que pasarán a la historia serán los jugadores”, afirmó Juárez.

Con este cierre, quedaron definidos los ocho clasificados: Pumas, Guadalajara, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Tigres y América.

Cruces definidos

Al momento, las series confirmadas de cuartos de final son:

Pumas vs. América

Guadalajara vs. Tigres

Tigres clasifica en noche histórica para Gignac

Tigres aseguró su boleto con una contundente goleada de 5-1 sobre Mazatlán en el estadio Universitario, en una jornada marcada por el homenaje a André-Pierre Gignac.

Juan Brunetta (15’ y 63’), Ángel Correa (58’), Diego Sánchez (81’) y Ozziel Herrera (84’) marcaron para los felinos, que finalizaron con 25 puntos.

La afición rindió homenaje al máximo goleador histórico del club, quien recibió una emotiva despedida tras más de una década como referente.

Atlas entra de forma agónica; América también avanza

Atlas consiguió una clasificación dramática tras vencer 1-0 al América con gol de Alfonso González al 90+4’.

Los Zorros llegaron a 26 puntos, mientras que América, pese a la derrota, se quedó con el último boleto disponible con 25 unidades.

Toluca elimina al León

Toluca también cerró con autoridad al golear 4-1 al León y dejarlo fuera de la fase final.

Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz y Nicolás Castro anotaron para el equipo de Antonio Mohamed, que terminó cuarto con 30 puntos.