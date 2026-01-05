Priscila Chinchilla ya viste los colores del Atlético de Madrid

La costarricense Priscila Chinchilla vive unos primeros días de ensueño en su nuevo club, el Atlético de Madrid.

La costarricense ya fue presentada oficialmente luego de que el sábado fuera confirmada como nueva jugadora del Aleti Femenino hasta el 2027.

Incluso se reveló que la tica portará el dorsal número 16 que incluso sortearán mediante una dinámica con los hinchas del club.

⚠️ Atléticos y ticos, si queréis conseguir la nueva camiseta de @Pricc21, tendréis que ser la persona que más comentarios deje en este post 💬😎



☝️ Nos pondremos en contacto con el ganador el lunes 12 de enero pic.twitter.com/kp4M6wU2GR — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) January 5, 2026

La tica disfrutó de su primer día en las instalaciones, habló con algunas de las que serán sus nuevas compañeras y espera que su permiso llegue pronto para poder debutar este fin de semana ante la Real Sociedad.

Este será su tercer equipo en Europa tras su paso por el Glasgow de Escocia y el Zenit de Rusia y ahora con uno de los clubes más grandes de España a nivel femenino.

Allí se encontrará con un viejo conocido como lo es Beni Rubido, quien fuera técnico de la Selección Nacional y hoy es encargado deportivo del equipo femenino.