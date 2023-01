Presidente del León sobre Joel Campbell: "Si viene una oferta lo consideramos"

Este medio también contactó al técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, y al presidente, Alfredo Stöhwing.



"No es verdad, no es verdad. No está en carpeta por ahora", respondió Quinteros.



Al preguntarle si ese "por ahora" significaría que podría ser de interés más adelante, respondió: "No, estamos buscando otros jugadores, hay otros jugadores en carpeta".



Por su parte, Stöhwing indicó que estaba en una reunión y sobre Campbell dijo que "no, no tengo ningún conocimiento de eso".}