Presidente de Colo Colo apunta a Keylor Navas

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, reveló que uno de los candidatos para estar en el arco del equipo es Keylor Navas.

Mosa afirmó que aún no ha entablado las conversaciones, pero citó el nombre del tico.

“No hemos llamado a nadie, pero está Matías Dituro, está Claudio Bravo y está Keylor Navas, así que hay muchos arqueros capaces de tomar el arco albo”, dijo Mora al medio TNT Sports.

El pasado 24 de noviembre, Navas ofreció una entrevista al programa Tiempo Final, que se transmite por FUTV.

En dicho espacio le consultaron a Keylor si descartaba jugar en Costa Rica.

“No se puede decir nunca, pero todavía no es el momento de jugar en Costa Rica, pero no lo descarto, tengo para dar un poquito más en alguna otra liga. Vamos a ir quemando etapas. Mi intención es ir a jugar en el exterior”, mencionó el guardameta.



Además, agregó que “Saprissa es el equipo donde yo empecé y me gustaría terminar”.



Aunque dejó entrever que podría ser un único partido de despedida.



“Uno planifica, pero en el futuro nunca se sabe qué va a pasar. Puede ser un partido de despedida también, son cosas que ya tendremos tiempo para irlo viendo, pero no lo descarto”, concluyó.