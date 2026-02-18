Prensa hondureña despedaza a Jeaustin Campos tras estrepitosa goleada del Real España

Todo Honduras se le vino encima al técnico costarricense Jeaustin Campos luego de que su equipo, el Real España, fuera humillado en su casa 1-6 a manos de Los Angeles FC por la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf.

Y es que en solo 20 minutos de juego, ya el cuadro catracho perdía 0-3 ante las miles de críticas.

"No entramos en el juego y esas son las consecuencias. Un entrenador de tenis decía: "Si al menos no vas a ganar, no ayudes a que te derroten" y hoy creo que lo hicimos", comenzó diciendo en conferencia de prensa tras la paliza 1-6.

La prensa hondureña no lo perdonó y lo criticó con dureza.

"Humillante", "¡Hay niveles!" y "Preocupante", fueron parte de los adjetivos que utilizaron para describir la goleada.

“Real España fue HUMILLADO en su patio por un equipo angelino superior en todas las líneas. Al equipo de Jeaustin Campos le faltó ímpetu y sobre todo fútbol. No hay nivel para competir a estas lides…”, mencionó el periodista Gustavo Roca.

SON-ADOS POR LOS ÁNGELES FC 🟤⚫️



Real España fue HUMILLADO en su patio por un equipo angelino superior en todas las líneas. Al equipo de Jeaustin Campos le faltó ímpetu y sobre todo fútbol. No hay nivel para competir a estas lides… #Concachampions pic.twitter.com/sVdx7lSs2j — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) February 18, 2026

“Jeaustin Campos falló ayer en el Real España 1-6 LAFC. La línea de tres no fue lo que esperó, eso sumado al mal desempeño de los jugadores.

“No creo, que deba renunciar o ser cesado, pero sin duda lo único que puede salvar su torneo es ganar la Liga Nacional, no tiene margen de error”, mencionó el presentador en HonduSports, Elder Reynel.

Jeaustin Campos falló ayer en el Real España 1-6 LAFC. La línea de tres no fue lo que esperó, eso sumado al mal desempeño de los jugadores.



No creo deba renunciar o ser cesado, pero sin duda lo único que puede salvar su torneo es ganar la Liga Nacional, no tiene margen de error. pic.twitter.com/E7mZGxbORE — Elder Reynel (@ElderReynel) February 18, 2026

“La paliza que recibió Real España es el reflejo de las diferencias económicas. Culpa total de Jeaustin Campos en querer competirle de tú a tú a un equipo que tiene jugadores TOP. Y eso que el LAFC le bajó el acelerador, sino…”, describió el periodista Kevin Coello.

La paliza que recibió Real España es el reflejo de las diferencias económicas. Culpa total de Jeaustin Campos en querer competirle de tú a tú a un equipo que tiene jugadores TOP. Y eso que el LAFC le bajó el acelerador, sino... — KELVIN N. COELLO ® (@kelvincoelloHN) February 18, 2026

El propio Campos fue consultado sobre si pensaba renunciar tras la abultada derrota y esto fue lo que contestó en la conferencia de prensa.

"Yo creo que el éxito o fracaso depende del punto de partida. Este equipo ha venido en evolución desde que yo llegué. ¿hace cuánto no había un partido de Concacaf acá?.

"El equipo se encontró una mala noche, quizás en el torneo nacional entra así y no pasa nada. Quizás no tenemos la experiencia de Olimpia y yo estoy poniendo la cara y estoy orgulloso de los muchachos. Me duele el hígado”, concluyó.

Real España está prácticamente eliminado de la Copa de Campeones de Concacaf, mientras que el LAFC ya puede ir pensando en Alajuelense, su próximo rival del certamen.









