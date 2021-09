Prensa de Italia: 'Pacto de sudamericanos' apoya a Navas por encima de Donnarumma en PSG

La competencia en la portería del PSG está que arde y ahora es la prensa italiana la que abre un nuevo capítulo al asegurar que existe un "pacto de sudamericanos" que se inclina más por la titularidad del tico Keylor Navas por encima del campeón europeo Gianluigi Donnarumma.

Según dio a conocer el “Corriere della sera”, la fuerza “latina” del camerino parece estar muy unida y apoyar a Navas de 34 años por encima del guardameta italiano de 22 que acaba de salir campeón de Europa con su selección.

Incluso, el recién llegado Leo Messi estaría a favor de la titularidad del costarricense.

“Pochettino está tratando de respetar el equilibrio del vestuario: la helada de Messi, sustituido ante el Lyon, le hizo comprender que es mejor tener cuidado. Y en el PSG los sudamericanos están muy unidos. Di María, Paredes, Marquinhos, Neymar y su amigo Messi aprueban al costarricense Navas de 34 años, sin tener nada contra los demás y mucho menos contra Donnarumma”, menciona el medio italiano.

La situación no parece nada fácil para el técnico argentino que cuenta ahora con todo un problema, pese a que parece inclinarse por una rotación en el banquillo.

“El técnico Mauricio Pochettino se encuentra en una situación de abundancia que quizás hubiera preferido evitar. Fue Leonardo, el director deportivo del PSG, quien se lanzó este verano a la oportunidad Donnarumma, disponible sin coste (sueldo aparte) tras la finalización del contrato con el Milán. El ambiente parisino estaba entusiasmado con la llegada de Gigio, solo que ahora le toca a Pochettino buscarle un lugar en el equipo, y no puede alinear a dos porteros”, añade el reportaje.

Pochettino eludió la polémica asegurando que la decisión de quién atajará se tomará partido a partido y según las características del rival.

“La decisión depende de las características, pero ¿cuáles? ¿Según el oponente? ¿Donnarumma está mejor adaptado contra Clermont y Navas mejor contra Metz? ¿O juega uno en Liga y el otro en Champions? No, porque Navas también fue titular en el primer partido de Copa ante el Brujas”, se pregunta “Corriere della Sera”.

Donnarumma descontento.

Pero el informe no queda ahí. El medio italiano va más allá y asegura que el meta italiano no está nada feliz con su suplencia y se atreve a decir que el portero buscaría una salida el próximo verano.

Y es que la situación para Donnarumma no es nada fácil. Llegó a París con las expectativas por todo lo alto tras ser nombrado el mejor jugador de la Eurocopa.

“No está contento, Donnarumma. No puede ser: hace dos meses voló de un lado a otro arrastrando a Italia como protagonista absoluta a la conquista de la Eurocopa, ahora en cambio le queda ver jugar a los demás”.

Además, añade: “Gigio sabía que la competencia con Keylor Navas no sería fácil, pero lo cierto es que no imaginó en absoluto todos estos banquillos: de los nueve partidos disputados hasta ahora por el PSG entre Ligue1, Champions, Supercopa de Francia, Italia solo ha jugado dos, contra los siete del costarricense. Pocos, muy pocos, infinitamente pocos para un campeón que llegó a París con el premio al mejor jugador europeo bajo el brazo. No portero, jugador”.

Todo esto haría que Donnarumma se esté pensando bien su futuro, pues no aceptaría otra temporada relegado al banquillo, más teniendo en cuenta que Navas tiene contrato hasta el 2024.

De ahí que la Juventus podría ir por todo por el portero italiano, club que ya se había acercado en el pasado verano antes de que fichara por los parisinos.

“De seguir así la situación, se abrirían escenarios sugerentes: la Juventus el próximo verano podría lanzarse sobre el portero , que no aceptaría una segunda temporada como reserva de lujo, también porque Navas tiene contrato hasta 2024”, puntualiza el medio italiano.

De momento, el único que tiene la última palabra sobre quién juega es el técnico Mauricio Pochettino y veremos este sábado quién será el encargado de defender el arco del, por ahora equipo, más mediático del mundo.