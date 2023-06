¿Por qué no dejaron que Juan Pablo Vargas jugara la final en Colombia?

"Me llamó el presidente de Millonarios (Enrique Camacho), me dijo que querían contar con él (Vargas), iban a hacer el esfuerzo para que se fuera en un vuelo particular, si yo hubiese dicho que sí, no hubiera entrenado ni ayer, ni hoy y había tenido carga de 90 minutos más los viajes para jugar mañana", comentó Suárez.

Y agregó: "Yo entendía el deseo de ellos y también la logística era imposible, si yo doy el permiso para que Vargas esté en este partido me parece que no podría contar con Vargas el lunes, ellos lo entendieron y jugó otro futbolista. A mí lo único que no me gusta de todo esto es que Juan quería ser campeón en presencia".