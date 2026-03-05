¿Por qué Kenay Myrie no ha debutado con el Copenhague FC de Dinamarca?

Desde la llegada del joven Kenay Myrie a Dinamarca, el Copenhague FC ya ha disputado seis partidos, cuatro de Liga, uno de Copa y un amistoso, también dos de Champions League, pero el tico no está inscrito en este certamen.

¿Por qué Kenay no ha podido debutar con el equipo? Teletica.com le hizo esa consulta a Daniel Solís, agente del futbolista.

"Lo de Kenay yo le puedo explicar, habían dos laterales en Copenhague, uno se lesionó grave y va a estar tiempo afuera, ahí se quita un lateral que era el titular y había un lateral joven francés del PSG. En la reestructuración del Copenhague qué pasó, contrataron dos laterales nuevos. "Un con proyección como era el del PSG no querían estar construyendo un jugador a otro equipo y decidieron ir a buscar a un jugador de proyección de otro país que fue a Costa Rica, que es Kenay, él es el de proyección que tienen", explicó Solís.

Además, el representante de Kenay destacó otro aspecto: "Contrataron a un portugués que estaba jugando en Alemania con experiencia. En la buena teoría, el jugador de experiencia es el que empieza y ahí inicia la lucha, con el paso del camino, Kenay iba a tener su oportunidad de debutar, pero se enfermó, le dio influenza".

Al mismo tiempo, Solís indicó que "es importante saber que es un proyecto, es un proceso, saltar de Costa Rica al fútbol europeo a equipos que continuamente juegan Champions, no es de la noche a la mañana va a ser el más titular, hay que adaptarse, trabajar para estar listo cuando venga la oportunidad".

El Copenhague marcha en la sétima posición con 29 puntos en 22 partidos con un balance de 8 partidos, 5 empates y 9 derrotas; 35 goles a favor y 34 en contra.