¡Por fin! Ulises Segura debutará en el Austin de la MLS

El volante Ulises Segura asegura que solo tiene un deseo en mente: retribuir la confianza del Austin de la MLS.

En diciembre del año pasado, Segura pasó del DC United al Austin, en ese entonces nueva franquicia del torneo norteamericano. Sin embargo, en abril de este año tuvo que ser operado de la pierna izquierda.

Tras una difícil recuperación, Segura está 100% listo para poder demostrar por qué el equipo confió en él.

​“Lamentablemente no fue un año como yo quería por la lesión, pero el recibimiento ha sido espectacular. Estamos bastante felices y yo esperando regresar para poder demostrar dentro de la cancha y devolver ese cariño que me han dado las personas del club”, comentó Segura en Teletica Deportes Radio.

Explicó que su lesión fue complicada, pues no sucedió en un partido o en un entrenamiento.



"Después de junio del 2020 sentía una molestia en la rodilla, no me impedía entrenar o jugar. En DC solo mostraba una inflamación de cartílago, cuando llegué a Austin intenté entrenar con el equipo, pero nunca se pudo, el dolor era bastante", contó el futbolista.

El legionario afirma que su mayor deseo es encontrar regularidad en el club en este año que se avecina. Incluso, llegar a ser tomado en cuenta en la Selección Nacional.

Además, Ulises le agradeció al técnico Carlos Watson, quien lo llenó de confianza en el Deportivo Saprissa y le permitió cumplir el sueño de jugar en el exterior.

"Yo lo quiero mucho, es un gran ser humano, siempre explotó mis cualidades. Siempre supo cómo hablar. Me parece una gran persona y un técnico que tiene mucha sabiduría futbolística”, concluyó.