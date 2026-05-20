Patrick Sequeira y Casa Pia salen sin daño del primer partido por la permanencia

El guardameta costarricense Patrick Sequeira y su equipo Casa Pia lograron salir ilesos del partido de ida del repechaje por la permanencia en la primera división de Portugal.

En su visita al Torrense, Casa Pia igualó 0-0 pese a quedar con un hombre menos tras la expulsión de Rosas al minuto 75’.

Sequeira fue titular y tuvo dos intervenciones importantes, sobre todo en la segunda mitad al repeler un gran remate del jugador Dany Jean.

Con este resultado ahora, el equipo del tico buscará en su casa sacar la serie y así mantenerse en la máxima categoría del fútbol de Portugal.

El juego de vuelta será el próximo jueves 28 de mayo a la 1 p. m. en el Estadio Municipal de Rio Maior.



