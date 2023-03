Patrick Sequeira quiere marcharse del Lugo

Sequeira reconoce que no sabe por qué no encuentra la titularidad en su equipo, pues trabaja de buena forma y nunca le han dicho lo contrario.

“Es complicado. A mí se me sale de las manos. Yo trabajo día a día, semana a semana y los resultados no llegan en el club, no cambia. Es complicado, extraño, no sé. Pero sé que cuando se me dé la oportunidad la voy a aprovechar, estoy tranquilo”, añadió.