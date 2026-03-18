Otro legionario también fue confirmado para los amistosos ante Jordania e Irán

Poco a poco se dan a conocer nuevos detalles sobre la convocatoria de la Selección Nacional de cara a la primera fecha FIFA del año.

Primero fue el regreso de Jewison Bennett y ahora es el propio club del futbolista que confirma a otro legionario.

Se trata de Álvaro Zamora, quien su club el Académico de Viseu FC confirmó la convocatoria del futbolista quien formó parte del pasado proceso eliminatorio.

Zamora suma 25 partidos disputados y siete goles en la segunda división de Portugal.

De esta forma el futbolista formará parte de la primer lista de convocados que dará a conocer el nuevo técnico Fernando Batista el próximo viernes.

Costa Rica se medirá a Jordania el 27 e Irán el 30 de marzo en Turquía, como parte de la primera fecha FIFA del año.



