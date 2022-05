Óscar Duarte: "No me gustaría irme de este club por todo lo que he vivido aquí"

El defensor costarricense Óscar Duarte aseguró que aspira a mantenerse en el Levante aunque se le vence el contrato a final de temporada y pese a que el club puede perder la categoría en LaLiga.



Duarte conversó con SER Deportivos Valencia sobre sus aspiraciones y afirmó que aunque no ha conversado con la dirigencia del club, desea sobre su continuidad.

"No hemos conversado de momento nada de mi renovación. Yo ahora estoy concentrado y quiero pelear por la permanencia, ya veremos si cuando acabe esto se acercan a hablar conmigo", comentó el zaguero.

El tico dejó claro que en caso de descender también le gustaría continuar con su historia en la institución.

"Ahora la verdad que tengo la fe de que nos podemos salvar. Matemáticamente todavía tenemos oportunidades y vamos a lucharlo. Pero también está esa otra posibilidad y la verdad es que no me gustaría irme de este club por todo lo que he vivido aquí, por todo lo que me han dado como club tanto a mí como a mi familia. Hemos sentido el cariño del club desde el primer momento y ojalá que no se dé la situación, pero si pasara yo siento que tengo que retribuir algo al club. Si fuera así la verdad que lo pensaría y me quedaría aquí", indicó.

Al Levante le quedan cuatro partidos y es último con 26 puntos, a seis unidades del Cádiz, club que está en posición de mantenerse en Primera División.

A Duarte y compañía le restan los juegos ante Real Sociedad, Real Madrid, Alavés y Rayo Vallecano.

"Yo creo que ahí nosotros tenemos que prepararnos bien, salir a ganar cada partido. El viernes tenemos una oportunidad bonita. Lo que nos toca a nosotros es ganar y luego se pueden dar algunos resultados, pero nosotros lo que tenemos que salir es a ganar esos partidos y tratar de seguir en la lucha por la permanencia", expresó.



Entrenador.

El jugador también habló sobre su vida después de colgar los tacos y a sus 32 años confesó que le gustaría ser técnico.

"Siempre me ha llamado la atención el hecho de ser entrenador en un futuro. He sacado los cursos de entrenador y me fijo en la forma de entrenar, de hacer las prácticas. Es algo que me llama la atención y ojalá que en un futuro pueda seguir ligado al fútbol, y si es como entrenador también", concluyó.