Orlando Galo y Anthony Contreras se coronaron campeones en Letonia

Los futbolistas costarricenses Orlando Galo y Anthony Contreras se coronaron campeones de la Primera División del fútbol de Letonia con su equipo Riga FC.

El Riga empató sin goles ante el Fk Tukums 2000 y llegaron a 87 puntos en la tabla, suficientes para levantar el título a falta de una fecha para el final.

Galo fue titular en el equipo y disputó todo el partido, mientras que Contreras ingresó de cambio al minuto 68.

Ambos costarricenses tuvieron mucho peso en el cetro del Riga, pues, Galo estuvo en 27 partidos y anotó en seis, mientras que Contreras disputó 34 y sumó ocho goles.

Este es el cuarto título del Riga en su historia y podría completar el doblete en la temporada el próximo miércoles cuando dispute el torneo de Copa ante el Auda.