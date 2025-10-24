EN VIVO
Orlando Galo y Anthony Contreras se coronaron campeones en Letonia

El Riga FC alcanzó el título a falta de dos jornadas para el final de la liga.

Orlando Galo y Anthony Contreras campeones/Facebook: Riga FC
Por José Fernando Araya 24 de octubre de 2025, 17:52 PM

Los futbolistas costarricenses Orlando Galo y Anthony Contreras se coronaron campeones de la Primera División del fútbol de Letonia con su equipo Riga FC. 

El Riga empató sin goles ante el Fk Tukums 2000 y llegaron a 87 puntos en la tabla, suficientes para levantar el título a falta de una fecha para el final. 

Galo fue titular en el equipo y disputó todo el partido, mientras que Contreras ingresó de cambio al minuto 68. 

Ambos costarricenses tuvieron mucho peso en el cetro del Riga, pues, Galo estuvo en 27 partidos y anotó en seis, mientras que Contreras disputó 34 y sumó ocho goles. 

Este es el cuarto título del Riga en su historia y podría completar el doblete en la temporada el próximo miércoles cuando dispute el torneo de Copa ante el Auda. 

