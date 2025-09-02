Oficial: Jeyland Mitchell salió a préstamo del Feyenoord

El defensor costarricense Jeyland Mitchell salió del Feyenoord cedido a préstamo al SK Sturm Graz de Austria.

El club austriaco hizo el anuncio oficial en sus redes sociales.

El SK Sturm Graz informó que Jeyland llega a préstamo, pero con derecho a una compra futura.﻿



El nuevo club del tico estará en la Europa League y paradójicamente enfrentará al Feyenoord en la competencia.



De tal manera que el tico no entró en los planes del técnico Robin van Persie.

Mitchell se recupera de una lesión, motivo por el cual no fue convocado a la Selección Nacional para los juegos ante Nicaragua y Haití.