Oficial: Francisco Calvo firma por dos años con el Nacional de Uruguay

El Nacional oficializó este jueves el fichaje del defensor costarricense Francisco Calvo, por medio de un comunicado en su sitio web y en sus redes sociales.

Calvo firmó un contrato por dos años y llega procedente del Al-Ettifaq de Arabia.

﻿"Con experiencia, liderazgo y solidez defensiva, Francisco se suma a la última línea tricolor para afrontar los próximos desafíos deportivos del club", informó el cuadro charrúa.

En el anuncio oficial, los uruguayos hacen énfasis en la trayectoria de Calvo en la Selección Nacional al participar en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, así como su carrera en clubes en Costa Rica, Estados Unidos y Turquía.