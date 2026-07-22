Oficial: Dax Palmer regresa al Alcorcón

El joven futbolista costarricense Dax Palmer fue oficializado este jueves como jugador del AD Alcorcón en España, luego de estar a préstamo en el Cultural Leonesa.

El AD Alcorcón quedó ubicado en el Grupo 2 de la Primera Federación y enfrentará a filiales de equipos grandes de España.

"Dax se incorporará a la pretemporada junto a sus compañeros en cuanto termine su participación en la Copa Concacaf Sub-20, que empieza este viernes", informó el club español este miércoles.

La Primera Federación es la tercera categoría del sistema de ligas en España. Está posicionada por debajo de las dos divisiones profesionales LaLiga y la Segunda División de LaLiga.

Esta competencia está por encima de la Segunda y Tercera Federación.

Dax enfrentará a filiales del Huesca, Real Zaragoza, Villarreal B, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño.



La Federación Española optó por el modelo de distribución territorial dividido entre este y oeste.

Grupo 1: Deportivo Fabril, Racing Ferrol, Pontevedra, Lugo y UD Ourense (Galicia); Avilés (Asturias); Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Mirandés, Unionistas y Zamora (Castilla y León); Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria (Extremadura), UD Logroñés (La Rioja); y Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión y Barakaldo (País Vasco).



Grupo 2: Huesca, Real Zaragoza y Teruel (Aragón); Europa, Nàstic Tarragona y Sant Andreu (Catalunya); Hércules y Villarreal B (Comunidad Valenciana); UD Ibiza (Baleares); Alcorcón, Rayo Majadahonda, Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño (Madrid); Real Jaén, Antequera, Torremolinos y Algeciras (Andalucía); y Real Murcia, Cartagena y Águilas (Murcia).

