Oficial: Bryan Oviedo jugará con el Real Salt Lake

Ya se definió el destino del lateral Bryan Oviedo.

Tras darle el no al Saprissa, el futbolista jugará en el Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

De esta forma vestirá los colores que en algún momento lució el goleador Álvaro Saborío, retirado justo este semestre, así como Dogulas Sequeira, Jafet Soto y Daniel Torres.

El futbolista habló en exclusiva con Teletica.com, donde mencionó que quiere seguir jugando en el exterior para mantener su más alto nivel.

"Creo que quiero seguir jugando en el exterior, es algo que uno quiere. Creo que todavía puedo estar afuera, tengo esta oportunidad para seguir creciendo en mi carrera, a pesar de que el último año fue duro para mí", comentó Oviedo a este medio.

Making moves.



Welcome to the squad, Bryan!